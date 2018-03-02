В ДНР опасаются, что Киев может развязать крупномасштабные боевые действия

ДОНЕЦК, 2 мар — РИА Новости. Украинские силовики наращивают группировку войск в Донбассе, власти самопровозглашенной Донецкой народной республики опасаются, что Киев может использовать ее, чтобы развязать крупномасштабные боевые действия в регионе, заявил в пятницу журналистам замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

"Противник продолжает наращивать группировку войск и проводить подготовительные мероприятия для развязывания крупномасштабных боевых действий", — сказал Басурин.

По его словам, украинские силовики подвозят к линии соприкосновения боеприпасы и топливо.

Кроме того, Басурин заявил, что украинские силовики концентрируют тяжелую артиллерию вблизи линии соприкосновения в Донбассе. "Нашей разведкой зафиксировано 152-миллиметровые буксируемые гаубицы "МСТА-Б" — девять единиц, 122 миллиметровые самоходные гаубицы "Гвоздика" — 10 единиц", — отметил он.

По словам Басурина, также вблизи линии соприкосновения выявлены четыре зенитно-ракетных комплекса "Оса" и четыре танка.