МИД Франции советует воздержаться от передвижений по столице Буркина-Фасо

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Министерство иностранных дел Франции рекомендовало воздержаться от перемещений по столице Буркина-Фасо Уагадугу после сообщений о вооруженном нападении на французское диппредставительство в этой стране.

"В Уагадугу произошла стрельба. Силы правопорядка реагируют на инцидент, власти усилят меры безопасности. Рекомендуется отказаться от любых передвижений по городу до восстановления порядка, а также оставаться в безопасном месте", — сообщается на сайте МИД Франции.

Внешнеполитическое ведомство также рекомендовало следить за местными СМИ и следовать рекомендациям властей.

Ранее посольство Франции в столице Буркина-Фасо в Уагадугу и находящийся в этом городе Французский институт подверглись нападению. Также поступали сообщения о стрельбе и взрывах в центральной части столицы Буркина-Фасо. По данным СМИ, вооруженные люди в масках напали на охранников генштаба.

Как сообщил спецпосланник МИД Франции по Сахелю Жан-Марк Шатаньер в своем аккаунте в сети Twitter, в Уагадугу произошел теракт.