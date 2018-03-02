В Варшаве представили российско-польское пособие по истории

ВАРШАВА, 2 мар — РИА Новости. Российско-польское пособие по истории, разработанное в рамках двустороннего образовательного проекта, представили в Варшаве, передает корреспондент РИА Новости.

В польском МИД состоялась презентация двух томов пособия для учителей истории, изданных в Польше в рамках российско-польского образовательного проекта "Россия и Польша: преодоление исторических стереотипов". На презентации присутствовали российские участники проекта во главе с научным руководителем Института всеобщей истории РАН академиком Александром Чубарьяном, а также посол РФ в Польше Сергей Андреев.

Проект реализуется с 2012 года Институтом всеобщей истории Российской академии наук и Институтом Центрально-Восточной Европы (Люблин).

Первый том освещает российско-польские отношения в XIV-XVIII веках, второй – с конца XVIII до начала XX века. Книги опубликованы как на польском, так и на русском языках. Представляя согласованное специалистами двух стран видение общего прошлого, пособие призвано формировать у учащихся средних школ понимание сложных исторических вопросов.

Директор восточного департамента МИД Польши Артур Михальский, открывая презентацию, отметил, что пособие стало первым трудом в новейшей истории республики, над которым российские и польские историки и педагоги смогли работать вместе. "Это показывает, что и в России, и в Польше есть люди, которые хотят и умеют друг с другом разговаривать", — сказал он.

В свою очередь профессор Чубарьян сообщил, что подобная работа ведется с Германией, Австрией, Францией и Индией. Он отметил, что если в аналогичном российско-немецком пособии есть главы с общими статьями, а есть главы, где каждая из сторон представила свою статью, то все материалы в польско-российской книге общие.

"Мы очень хотим, чтобы наши издания помогли нам достигнуть взаимопонимания, чтобы наша история не мешала нам развивать отношения в будущем", — сказал он.

Польский профессор истории Мирослав Филиппович заявил, что создатели пособия "старались руководствоваться принципами эмпатии, старались понять партнера, не обязательно разделяя его мнение". "Мы не стремились к одинаковому пониманию истории. Нашей целью было открыть польскому читателю российскую точку зрения и наоборот", — добавил он.