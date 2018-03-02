СМИ: Трамп создает риски для советников, обсуждая с ними "российское дело"

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Юристы президента США Дональда Трампа убеждали его не обсуждать детали расследования "по делу РФ" с кем-либо, помимо них, так как это могло создать юридические риски для его советников и окружения, пишет газета Politico со ссылкой на бывших и нынешних помощников американского лидера.

Как отмечает издание, Трамп обычно игнорирует юридические советы в присутствии своих старших помощников, включая уходящего в отставку директора по коммуникациям Белого дома Хоуп Хикс.

"Я думаю, что президент поставил ее в очень шаткое положение", — приводит издание слова одного из чиновников администрации Трампа.

По словам источников издания, Трамп часто не соблюдает границ в вопросе проводимого расследования и поднимает эту тему в разговоре с сотрудниками без предупреждения.

Ранее сообщалось, что Хикс уходит в отставку, проработав менее полугода. Она заняла должность директора по коммуникациям 12 сентября, сменив на этом посту финансиста Энтони Скарамуччи, который поставил рекорд по кратковременности пребывания в этой должности — всего 10 дней. В администрации Трампа, вступившего в должность в январе, кадровые перестановки стали обыденным явлением.

За истекшие восемь месяцев менялись лица на ключевых должностях, таких как шеф аппарата Белого дома, советник президента по национальной безопасности, пресс-секретарь Белого дома.

Прямо перед своим уходом Хикс дала показания на закрытом заседании комитета по разведке палаты представителей конгресса США по делу о приписываемом России вмешательстве в выборы США.

Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей Трампа с Россией, которые опровергают в Белом доме и в Кремле, ведется независимым специальным прокурором Робертом Мюллером, а также в конгрессе США. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл обвинения во вмешательстве в выборы "абсолютно голословными".