Тереза Мэй поблагодарила сограждан за энтузиазм в борьбе со стихией

ЛОНДОН, 2 мар – РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй поблагодарила британцев, в особенности сотрудников сервисных служб, за то, что они упорно борются со стихией и выполняют свою работу, несмотря на сильнейшие за последние 10 лет снегопады.

"В этот период непогоды я хочу поблагодарить вас всех, которые проходят лишние мили, чтобы поддерживать страну в движении и нас – в безопасности. Спасибо сотрудникам Национальной системы здравоохранения NHS и медперсоналу, полиции и вооруженным силам и всем тем, кто трудится, чтобы наши жизненно важные сервисные службы продолжали функционировать", — говорится в заявлении Мэй, опубликованном в Twitter.

В Великобритании со вторника продолжается непогода, на смену привычной плюсовой температуре без снега пришел шквалистый восточный ветер и снежные метели. "Красных", самых тревожных погодных предупреждений уже нет, метеорологическая служба MET Office выпустила на пятницу и субботу "желтые" — вторые по уровню серьезности – предупреждения для большинства регионов страны, включая Лондон и юго-восточную Англию, Уэльс, Северную Ирландию, юго-западную Шотландию.