Берлин обеспокоен словами Путина о новом российском оружии

15.5%Повышение пенсий
3.6%Работа с молодежью
13.6%Улучшение жилищных условий и модернизация городов
12.6%Здравоохранение
27.7%Оружие
19.7%Развитие науки и повышение качества образования
7.3%Другое
"Высказывания, который сделал вчера российский президент (Владимир) Путин о развитии новых систем вооружения за чуть более чем две недели до президентских выборов в России, беспокоят нас", — сказал Зайберт.
Он добавил, что заявления сделаны на фоне "существующих сомнений в сохранении Россией международных договоров и соглашений" о нераспространении оружия. в Берлине призвали Москву "четко отмести эти сомнения", а также "внести вклад в создание рамочных условий для обсуждения вопросов контроля над вооружениями и разоружения".
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также заявил, что Россия не собирается втягиваться в гонку вооружений и соблюдает все международные договоренности. А разработку нового оружия Песков назвал ответом на слом США договора по ПРО.