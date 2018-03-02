Берлин обеспокоен словами Путина о новом российском оружии

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В Германии с беспокойством отнеслись к посланию Владимира Путина Федеральному собранию, особенно к части о развитии новых ядерных систем вооружения, заявил представитель немецкого кабмина Штеффен Зайберт.

"Высказывания, который сделал вчера российский президент (Владимир) Путин о развитии новых систем вооружения за чуть более чем две недели до президентских выборов в России, беспокоят нас", — сказал Зайберт.

Он добавил, что заявления сделаны на фоне "существующих сомнений в сохранении Россией международных договоров и соглашений" о нераспространении оружия. в Берлине призвали Москву "четко отмести эти сомнения", а также "внести вклад в создание рамочных условий для обсуждения вопросов контроля над вооружениями и разоружения".

Накануне Владимир Путин представил новейшие виды российского вооружения, не имеющие аналогов в мире. Речь идет о ракетном комплексе "Сармат", подводных беспилотниках, крылатой ракете с ядерной энергоустановкой, авиационном ракетном комплексе "Кинжал", лазерном и гиперзвуковом оружии. При этом президент подчеркнул, что Россия никому не угрожает и не собирается ни на кого нападать.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также заявил, что Россия не собирается втягиваться в гонку вооружений и соблюдает все международные договоренности. А разработку нового оружия Песков назвал ответом на слом США договора по ПРО.