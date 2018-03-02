В ДНР за неделю из-за обстрелов погибли два человека

ДОНЕЦК, 2 мар — РИА Новости. Два человека погибли, один ранен в самопровозглашенной Донецкой народной республике в результате обстрелов со стороны украинских силовиков за минувшую неделю, заявил в пятницу журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

"Два защитника республики погибли, ранение получила мирная жительница", — сказал Басурин.

По его словам, за неделю украинские силовики 65 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР почти 300 мин и снарядов. "Разрушены и повреждены 24 домостроения в Горловке, Зайцево, Докучаевске и Петровском районе Донецка", — добавил Басурин.