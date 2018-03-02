Сына замминистра образования Украины заподозрили в разбое, сообщили СМИ

КИЕВ, 2 мар — РИА Новости. Михаила Ковтунца, сына первого заместителя министра образования Украины, подозревают в разбойном нападении с целью завладения iPhone, сообщает украинское интернет-издание "Обозреватель" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"В Киеве сын первого заместителя министра образования Украины Владимира Ковтунца, Михаил, принял участие в разбойном нападении, чтобы завладеть мобильным телефоном iPhone 8 Plus", — говорится в сообщении.

По данным агентства, сын замминистра якобы сговорился с двумя подельниками, решил совершить вооруженное нападение на курьера одного из интернет-магазинов, который торгует техникой. Для этого он якобы одолжил у знакомого пистолет. Как сообщает агентство, заказав в интернет-магазине iPhone 8 Plus, они подкараулили курьера, а потом угрожая оружием и применением силы, потребовали отдать им смартфон. Курьеру удалось вырваться и убежать вместе с телефоном. После этого курьер написал заявление в полицию.

"В ходе опознания курьер узнал в Ковтунце того, кто угрожал ему пистолетом. Участникам нападения вручили подозрения о совершении преступления", — добавляет СМИ.