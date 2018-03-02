МИД сообщил о нахождении 49 русскоговорящих детей в багдадской тюрьме

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. В одной из тюрем Багдада находятся 22 русскоговорящие женщины и 49 детей, они предположительно могут быть гражданами РФ, сообщили официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"По имеющейся информации, в настоящее время в одной из тюрем Багдада наравне с гражданками и детьми из других стран содержится 22 русскоговорящие женщины и 49 детей. Они предположительно могут является гражданами РФ", — сказала Захарова.

Она отметила, что женщины находятся под следствием. "До окончания (следствия — ред.) им запрещены контакты с посторонними лицами, в том числе с иностранными дипломатами. Поэтому доступ к ним для сотрудников российского посольства в Багдаде пока закрыт", — добавила Захарова.

Представитель МИД пояснила, что по результатам расследования иракские власти планируют проведение судебных процессов по делам жен и вдов иностранных боевиков террористической организации ИГ (запрещена в РФ), в числе которых могут оказаться и российские гражданки.

"Против них будут выдвинуты обвинения как в незаконном нахождении на территории Ирака, так и в причастности к террористической деятельности или пособничестве в ее осуществлении. В случае, когда их вина будет считаться доказанной, им может грозить смертная казнь, пожизненное или весьма продолжительное тюремное заключение", — подчеркнула она.

Захарова обратила внимание, что иракский закон по борьбе с терроризмом отличается весьма жесткими формулировками. "Проблема усугубляется сложностями в идентификации женщин, детей, которые находятся в тюрьме. Некоторые из них намеренно уничтожали свои документы и дезинформируют иракские власти о своем гражданстве, другие действительно утратили паспорта в ходе военных действий. Национальность малолетних детей определить еще сложнее, так как многие из них вообще не говорят ни на одном языке", — рассказала дипломат.