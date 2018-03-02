Канадский посол рассказал, когда начнутся поставки оружия Киеву

КИЕВ, 2 мар — РИА Новости. Канада начнет поставки оружия Киеву после того, как будет найден алгоритм сотрудничества между украинскими вооруженными силами и канадскими производителями оружия, заявил в пятницу журналистам посол Канады в Киеве Роман Ващук.
"Юридически мы сами себе дали зеленый свет (на поставку оружия Киеву — ред.). Теперь речь идет о том, чтобы найти алгоритм сотрудничества", — заявил Ващук, отвечая на вопрос, когда Канада начнет поставки оружия Украине.
По его словам, такой алгоритм сотрудничества должен удовлетворять интересы украинских вооруженных сил и канадских производителей оружия.
Против поставок оружия на Украину высказалось большинство европейских политиков. Так, бывший председатель ОБСЕ, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявлял, что поставки оружия на Украину являются очень рискованным и контрпродуктивным путем выхода из кризиса.