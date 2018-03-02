Канадский посол рассказал, когда начнутся поставки оружия Киеву

КИЕВ, 2 мар — РИА Новости. Канада начнет поставки оружия Киеву после того, как будет найден алгоритм сотрудничества между украинскими вооруженными силами и канадскими производителями оружия, заявил в пятницу журналистам посол Канады в Киеве Роман Ващук.

Ранее Канада включила Украину в список стран, в которые канадским заводам разрешено продавать оружие. Глава Минобороны Украины Степан Полторак заявил, что Киев планирует закупить у Канады отдельные виды вооружения для армии.

"Юридически мы сами себе дали зеленый свет (на поставку оружия Киеву — ред.). Теперь речь идет о том, чтобы найти алгоритм сотрудничества", — заявил Ващук, отвечая на вопрос, когда Канада начнет поставки оружия Украине.

По его словам, такой алгоритм сотрудничества должен удовлетворять интересы украинских вооруженных сил и канадских производителей оружия.

РФ неоднократно предостерегала от планов поставки вооружений на Украину, так как этот шаг лишь приведет к эскалации конфликта в Донбассе. Как не раз заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, поставки оружия на Украину извне не будут способствовать урегулированию кризиса в Донбассе и реализации минских соглашений. Замглавы МИД РФ Григорий Карасин также заявил РИА Новости, что Россия обеспокоена планирующейся поставкой летальных вооружений на Украину.

Против поставок оружия на Украину высказалось большинство европейских политиков. Так, бывший председатель ОБСЕ, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявлял, что поставки оружия на Украину являются очень рискованным и контрпродуктивным путем выхода из кризиса.