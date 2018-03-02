МИД Австрии подтвердил информацию о скором создании российского отдела

ВЕНА, 2 мар — РИА Новости. МИД Австрии подтверждает информацию о скором создании в министерстве российского отдела, сообщила РИА Новости представитель австрийского МИД Элизабет Хехенляйтнер.

Ранее о создании такого отдела сообщила австрийская газета Kurier

"Информация издания верна. В настоящий момент разрабатывается стратегия по России под руководством спецпосланника Маргот Клестиль-Леффлер, также будет создан собственный российский отдел", — сообщила Хехенляйтнер.

Представитель МИД Австрии не сообщила, когда отдел начнёт работу, добавив, что он ещё формируется.

Маргот Клестиль-Леффлер занимала должность посла Австрии в России с 2009 по 2014 год.

В минувшую среду канцлер Австрии Себастьян Курц посещал Москву, где провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Лидеры обсудили вопросы традиционно хороших двусторонних отношений России и Австрии, а также задачи международной повестки.