Меркель и Трамп провели телефонные переговоры после заявлений Путина

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора выразили обеспокоенность заявлениями российского лидера Владимира Путина о разработках вооружения в РФ, сообщил представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

"Канцлер и президент (США — ред.) обеспокоены недавними заявлениями российского президента (Владимира) Путина о разработках вооружения", — сообщил Зайберт.

В четверг президент России Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию, рассказал о новейших видах стратегического вооружения, поступивших в распоряжение РФ. Президент сообщил, что в состав стратегических ядерных сил вошли 80 новых межконтинентальных баллистических ракет, 102 баллистические ракеты подводных лодок и три ракетных подводных крейсера стратегического назначения "Борей". По его словам, Россия также начала разработку особых стратегических вооружений, не использующих баллистическую траекторию полета и поэтому неуязвимых для систем противоракетной обороны.