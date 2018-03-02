Канцлер Австрии призвал ЕС к жестким ответным мерам на ввозные пошлины США

ВЕНА, 2 мар — РИА Новости. Канцлер Австрии Себастьян Курц в пятницу призвал Евросоюз к жестким ответным мерам на введение США ввозных пошлин на сталь и алюминий.
Австрийский канцлер назвал меры США "абсолютно неверным сигналом", указав на то, что пошлины негативно скажутся на обоих партнерах и могут привести к торговой войне.
"Имея сильную экономику, Европа должна играть сильную и уверенную роль. Поэтому я призываю к жестким ответным мерам ЕС, если действительно необходимо, чтобы президент Трамп ощутил последствия своих неверных действий", — заявил Курц онлайн-порталу газеты Österreich.