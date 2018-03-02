Лукашенко назвал рост цен главной проблемой для населения Белоруссии

МИНСК, 2 мар – РИА Новости. Рост цен является проблемой номер один для населения Белоруссии, заявил в четверг президент страны Александр Лукашенко.

Как сообщила в пятницу пресс-служба белорусского лидера, Лукашенко заслушивает отчет правительства, Национального банка, местных органов власти об итогах работы экономики за 2017 год и задачах по обеспечению устойчивого экономического роста.

"Людям все равно, какая у нас в стране средняя инфляция. Они делают выводы по ценам на товары, которые покупают каждый день. А там рост как минимум на 8-10% за год. А если услуги сюда добавить, то и больше, а не 4,5% или 6%. Поэтому рост цен для населения по-прежнему является проблемой номер один", — цитирует пресс-служба слова Лукашенко. При этом президент потребовал от Нацбанка сократить инфляционные ожидания в республике.

Лукашенко также потребовал от правительства обеспечить в 2018 году среднюю месячную зарплату в стране выше тысячи белорусских рублей (более 500 долларов). Номинальная начисленная заработная плата в Белоруссии, согласно данным официальной статистики, в декабре составила 995,3 белорусского рубля.

"В декабре вышли примерно на тысячу рублей. В январе зарплата упала, понятно, прогуляли полмесяца практически, отдыхали, Новый год праздновали. Февраль — короткий месяц. Но к концу первого квартала ваша задача — восстановить тысячу рублей, а в течение года — превзойти этот показатель", — поставил задачу президент.

По его мнению, увеличить данный показатель следует за счет повышения для категории работников с низкой зарплатой. Речь идет, в частности, об учителях, врачах, работниках детских садов, а также социальной сферы и области культуры. "Вы же буквально выдавили из предприятий эту среднюю тысячу в конце года. Но две трети населения практически этой зарплаты не видели. У половины — ниже 650 рублей. А 10% населения страны смогли заработать не более 300 рублей. Это жители в районах, где альтернативы в плане трудоустройства нет", — сказал он.

Согласно данным статкомитета страны, инфляция в Белоруссии в 2017 году составила 4,6%, что не только ниже прогноза властей, но и является рекордно низким для республики показателем. На 2017 год правительство Белоруссии изначально определило для себя цель по инфляции в 9%. Целью в 2018 году власти определили ограничение инфляции, измеряемой индексом потребительских цен, в размере не более 6% (декабрь 2018 года к декабрю 2017 года).