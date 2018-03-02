Лукашенко назвал рост цен главной проблемой для населения Белоруссии

МИНСК, 2 мар – РИА Новости. Рост цен является проблемой номер один для населения Белоруссии, заявил в четверг президент страны Александр Лукашенко.
"Людям все равно, какая у нас в стране средняя инфляция. Они делают выводы по ценам на товары, которые покупают каждый день. А там рост как минимум на 8-10% за год. А если услуги сюда добавить, то и больше, а не 4,5% или 6%. Поэтому рост цен для населения по-прежнему является проблемой номер один", — цитирует пресс-служба слова Лукашенко. При этом президент потребовал от Нацбанка сократить инфляционные ожидания в республике.
"В декабре вышли примерно на тысячу рублей. В январе зарплата упала, понятно, прогуляли полмесяца практически, отдыхали, Новый год праздновали. Февраль — короткий месяц. Но к концу первого квартала ваша задача — восстановить тысячу рублей, а в течение года — превзойти этот показатель", — поставил задачу президент.
Согласно данным статкомитета страны, инфляция в Белоруссии в 2017 году составила 4,6%, что не только ниже прогноза властей, но и является рекордно низким для республики показателем. На 2017 год правительство Белоруссии изначально определило для себя цель по инфляции в 9%. Целью в 2018 году власти определили ограничение инфляции, измеряемой индексом потребительских цен, в размере не более 6% (декабрь 2018 года к декабрю 2017 года).