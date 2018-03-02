В парижском метро у индийских бизнесменов похитили кейс с бриллиантами

ПАРИЖ, 2 мар – РИА Новости. Кейс с драгоценными камнями стоимостью 300 тысяч евро был украден в парижском метро у двух индийских торговцев бриллиантами, сообщает в пятницу газета Point.

Инцидент произошел на станции метро Cadet во второй половине дня в минувший понедельник. Как сообщает издание, двое мужчин возвращались в отель с деловой встречи, в ходе которой собирались продать драгоценные камни. Однако сделка так и не состоялась.

Торговцы проходили через турникеты в метро, когда на них напали двое неизвестных с газовыми баллончиками. Грабители забрали у мужчин кейс с драгоценностями, после чего скрылись.

По данным источника газеты, злоумышленники были хорошо информированы и подготовлены к нападению. В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в декабре 2017 года из ювелирного магазина в Париже прямо на глазах у продавца было украдено золотое колье стоимостью 560 тысяч евро.