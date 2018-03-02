В Латвии заявили о нехватке в мороз российского газа

РИГА, 2 мар – РИА Новости. Латвийским потребителям в холода может быть недостаточно газа, поставляемого из России. Это ставит перед балтийской страной вопрос о создании обязательных резервов газа. Такое мнение высказала Зане Котане, председатель правления предприятия Conexus Baltic Grid, управляющего Инчукалнским подземным газохранилищем, пишет Sputnik Латвия.

Из-за пика потребления в кризис или мороз технически нет возможности прокачать необходимый объем топлива, пояснила она. По этой причине единственное решение для снабжения газом Латвии и региона — это заполнение осенью Инчукалнского ПГХ.

По сравнению с другими периодами в 2017 году в хранилище было закачано меньше газа. Котане считает, что нужны срочные новые нормы, которые предусматривали бы не только ответственность оператора системы, но и участие пользователей и торговцев в обеспечении стабильных поставок.

Важно также "стучаться к соседям", чтобы и они участвовали в создании надежной региональной системы, отметила Котане.

Инчукалнское ПГХ работает сейчас в максимальном режиме.

В Латвии уже существует государственный резерв нефтепродуктов. Его создали на случай энергетического кризиса или угрозы для государства.

В феврале кабинет министров поддержал предложение Минэкономики изменить порядок пополнения государственного резерва нефтепродуктов. Теперь процедура будет проводиться с применением закона о закупках в сфере обороны и безопасности, позволяющего объявлять закрытый конкурс.

В декабре 2017 года Минэкономики заключило договоры об оказании услуг хранения госрезервов нефтепродуктов с восемью предприятиями на общую сумму 7,9 миллиона евро. Это ООО Pirmas, UAB Okseta, UAB Baltic Petroleum, ООО Circle K Latvia, AО Ventbunkers, ООО RDZ Energy, Gunvor SA и Vitol SA.

Договоры заключены на период с 29 декабря 2017 года по 30 июня 2018 года с правом продления.

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