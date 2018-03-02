МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. В Кремле удовлетворены тем, что удалось завершить обмен с Украиной пограничниками, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в пятницу журналистам.

"В Кремле удовлетворены в связи с тем, что удалось завершить обмен двух российских пограничников Владимира Кузнецова и Аскара Кулуба на двоих украинских пограничников — Богдан Марцоня и Игорь Дзюбака", — сказал Песков.

Он отметил, что представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу, лидер общественного движения "Украинский выбор — Право народа" Виктор Медведчук, был в Москве 22 февраля, а также осуществлял контакты в Киеве.

"Во многом благодаря его усилиям и основываясь на политической воле, которую обе стороны продемонстрировали, удалось выйти на обмен пограничников", — подчеркнул пресс-секретарь.

"Мы рады, что наши российские пограничники вернулись домой", — добавил он.

Ранее в пятницу ФСБ РФ подтвердила передачу Киеву двух украинских пограничников в обмен на двух российских. Обмен состоялся в районе пункта пропуска "Нехотеевка" в Белгородской области. Как пояснила ФСБ, украинская сторона вернула российских пограничников Владимира Кузнецова и Аскара Кулуба, "которые при выполнении служебного задания в Крыму потеряли ориентировку на местности и непреднамеренно пересекли российско-украинскую границу". Украине передали офицеров Государственной пограничной службы Игоря Дзюбака и Богдана Марцоня, задержанных в прошлом октябре за незаконное пересечение российской границы.