В Китае прокомментировали слова Путина о новом российском оружии

Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию в ЦВЗ Манеж

Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию в ЦВЗ Манеж

ПЕКИН, 2 мар – РИА Новости. В Китае обратили внимание на послание Владимира Путина Федеральному собранию, в том числе на доклад о новых видах вооружения, заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

"Мы также обратили внимание на множество сообщений СМИ о недавно опубликованной новой ядерной доктрине США и послании к парламенту", — добавила Хуа Чуньин.

Кроме того, в Пекине оценили высказывания Путина о российско-китайских отношениях и отметили, что они основаны на равенстве, взаимодоверии и соответствуют интересам обеих сторон.

"В России под руководством президента Путина сохраняется социальная стабильность, экономика развивается, а качество жизни населения улучшается", — оценили в международном ведомстве.

Послание Путина и ядерная доктрина США

Владимир Путин в послании к Федеральному собранию представил новейшие виды российского вооружения, не имеющие аналогов в мире. Речь идет о ракетном комплексе "Сармат", подводных беспилотниках, крылатой ракете с ядерной энергоустановкой, авиационном ракетном комплексе "Кинжал", лазерном и гиперзвуковом оружии. Президент рассказал об уже испытанных образцах оружия, которое позволит надолго обеспечить безопасность страны. Выступление сопровождалось кадрами с новой техникой и компьютерными моделями ее работы.

Ранее Пентагон обнародовал ядерную доктрину США, согласно которой усилия Вашингтона будут направлены на разработку боезарядов малой мощности. США продолжат тратить средства на модернизацию ядерных сил и развитие элементов "ядерной триады" и не будут снижать порог применения ядерного оружия. В Москве заявили, что обеспокоены обновленной ядерной стратегией США.