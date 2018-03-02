В Раде оскорбились тем, что украинский язык произошел от русского

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Депутат Верховной рады Андрей Тетерук обвинил ООН в распространении "пропаганды" из-за инфографики, на которой украинский язык значился производным от русского.

Возмутившее парламентария изображение опубликовано на официальной странице ООН в Facebook. Оно представляет собой инфографику в виде дерева, отражающую связи и родство между языками мира. В соответствии с иллюстрацией, украинский язык произошел от русского.

"Украинский язык подан якобы как позднее ответвление от русского и как начавший формироваться значительно позже русского и белорусского. На этот лживый факт не обращать внимания мы не можем, поскольку это утверждение укладывается в ряд целенаправленных шагов по оценкам украинского языка, а соответственно — украинского народа", — возмутился Тетерук.

По словам депутата, языковой вопрос является частью "гибридной войны" России против Украины. Он утверждает, что сейчас наблюдается "новый этап наступления", в который была вовлечена ООН.