G20 впервые обсудит вопросы кибербезопасности и криптовалюты

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Министры финансов стран "большой двадцатки" (G20) на встрече в Аргентине планируют впервые обсудить вопросы, связанные с кибербезопасностью, финтехом и криптовалютами, сообщил журналистам замминистра финансов РФ Сергей Сторчак.
"Это все туда", — ответил Сторчак на вопрос, войдут ли в повестку встречи вопросы, связанные с криптовалютами. Он добавил, что мало кто из стран G20 относится к криптовалютами как к фиатным деньгам и что, скорее всего, эта позиция на саммите будет закреплена.
По словам замминистра, остальные вопросы, вынесенные на повестку встречи G20, "классические, ничего особенного нет".
Первая встреча министров финансов и управляющих Центробанков стран "Группы двадцати" в год председательства Аргентины состоится 19-20 марта.