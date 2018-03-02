G20 впервые обсудит вопросы кибербезопасности и криптовалюты

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Министры финансов стран "большой двадцатки" (G20) на встрече в Аргентине планируют впервые обсудить вопросы, связанные с кибербезопасностью, финтехом и криптовалютами, сообщил журналистам замминистра финансов РФ Сергей Сторчак.

"Кибербезопасность и вообще цифровизация экономики — вывесили повестку дня впервые на уровень министров, раньше обсуждалось на уровне экспертов в совете финансовой стабильности. А сейчас по просьбе Франции и Германии уже вопросы регулирования и использования хай-тека и финтеха в глобальной экономике поставлены. Это вот новое", — сказал он, отвечая на вопрос, какие новые вопросы будут вынесены на повестку G20.

"Это все туда", — ответил Сторчак на вопрос, войдут ли в повестку встречи вопросы, связанные с криптовалютами. Он добавил, что мало кто из стран G20 относится к криптовалютами как к фиатным деньгам и что, скорее всего, эта позиция на саммите будет закреплена.

По словам замминистра, остальные вопросы, вынесенные на повестку встречи G20, "классические, ничего особенного нет".

Первая встреча министров финансов и управляющих Центробанков стран "Группы двадцати" в год председательства Аргентины состоится 19-20 марта.