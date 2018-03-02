Под Мосулом обнаружили массовое захоронение христиан

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Силы безопасности и народное ополчение Ирака обнаружили массовое захоронение с телами 40 христиан неподалеку от города Мосул на севере Ирака, сообщил портал Ghad Press со ссылкой на источники в сирийской православной церкви.

"Народное ополчение и силы безопасности в районе Халила к западу от деревни Бадуш обнаружили массовое захоронение похищенных христиан", — сообщили источники.

По их данным, среди останков есть тела женщин и детей, вместе с ними обнаружены небольшие кресты.

В 2016 году Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) сообщило, что боевики террористической группировки ИГ* (запрещена в РФ) похитили 295 бывших членов иракских служб безопасности и насильно переместили 1,5 тысячи семей из города Хаммам эль-Алиль в Мосул.

В 2017 году иракские военные освободили от ИГ* второй по величине город страны Мосул, а также ряд других, в том числе в западной провинции Анбар на границе с Сирией.

*Террористическая организация, запрещена в России

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