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В США журналисты защитили российских коллег от нападок Госдепа

12:4102.03.2018
(обновлено: 13:17 02.03.2018)
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© AP Photo / Luis M. AlvarezЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фотоЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
© AP Photo / Luis M. Alvarez

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Официальный представитель Госдепартмента Хизер Науэрт в ходе брифинга отказалась общаться с российскими журналистами. После этого американские корреспонденты вступились за российских коллег.

Здание посольства России в США
© Фото : страница Посольства России в США в Facebook
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Во время пресс-конференции журналист телеканала "Россия 1" спросил, продолжит ли Вашингтон переговоры с Москвой по вопросам глобальной безопасности и ядерного оружия после послания Владимира Путина Федеральному собранию, в котором он заявил о разработке новых видов стратегических вооружений.

"Хотите спросить, прекратим ли мы обсуждения? Конечно, это беспокоит, когда ты видишь на видео, как российское правительство атакует США. Не думаю, что это очень конструктивно или ответственно. Этим и ограничусь", — ответила Науэрт.

Журналистка российского Первого канала попыталась возразить, что на видео не было показано, что ракеты атакуют США. Науэрт отказалась отвечать на этот вопрос.

"А, вы тоже из России? Ясно все с вами. Идем дальше", — заявила она.

​На это отреагировала корреспондент CNN. "Они не российские чиновники. Они просто задают вопрос о России", — сказала она.

Андрей Климов. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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"Правда? О'кей. Мы знаем, что RT и другие так называемые новостные организации финансируются и получают указания от российского правительства. Поэтому у меня нет большой терпимости к…", — сказала Науэрт, но не завершила фразу, потому что ее перебили.

В зале началась словесная перепалка, после чего один из самых авторитетных американских журналистов — Мэтт Ли из агентства Ассошиэйтед Пресс — повторил вопрос российской коллеги. Он заметил, что на кадрах не видно попадания ракет именно по США.

"Это определенно выглядит так. Можете посмотреть еще раз. Совершенно ясно, какова их цель", — отметила представитель Госдепа.

Это не первый раз, когда российские журналисты стали объектом нападок со стороны представителей Госдепартамента. И при прежней, и при нынешней администрации их обвиняют в работе на Кремль и относятся к ним иначе, чем к сотрудникам других СМИ.

Достоверная информация всегда будет востребована

Директор Института стратегического планирования, доктор политических наук, профессор Александр Гусев в эфире радио Sputnik отметил, что на брифингах Госдепа такое уже неоднократно случалось.

Монумент Вашингтона в США. Архивное фото
© AP Photo / J. David Ake
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"Конечно, не все граждане США, в том числе представители журналистского сообщества настроены русофобски", — отметил он.

По его словам, есть люди, которые уважают и любят Россию.

"И я полагаю, что это будет проявляться все чаще, потому что все больше людей на Западе — и в США, и в Европе, и в других западных странах — с пониманием относятся к позиции России", — добавил политолог.

Он подчеркнул, что многие европейцы, в том числе бизнесмены и политики, выступают за отказ от антироссийских санкций и за нормальные деловые, торговые отношения с Москвой.

"Если же возвращаться к тому, что произошло на брифинге, то нужно отметить, что такая солидарность с нашими СМИ, конечно же, характеризует деятельность наших ведущих средств массовой информации", — считает Гусев.

Это говорит о том, что достоверная информация всегда будет востребована и всегда будет фаворитом, заключил он.

Новейшее российское оружие

Накануне Владимир Путин в послании к Федеральному Собранию представил новейшие виды российского вооружения, не имеющие аналогов в мире. Речь идет о ракетном комплексе "Сармат", подводных беспилотниках, крылатой ракете с ядерной энергоустановкой, авиационном ракетном комплексе "Кинжал", лазерном оружии.

Он также рассказал о создании системы "Авангард", способной лететь в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность со скоростью, превышающей число Маха более чем в двадцать раз.

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