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Мнение об инциденте в Госдепе: не все американцы настроены русофобски

09:5202.03.2018
(обновлено: 11:22 02.03.2018)
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© AP Photo / Luis M. AlvarezЗдание Госдепартамента США в ВашингтонеЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / Luis M. Alvarez
Журналисты США вступились за российских коллег на брифинге Госдепа, когда представитель ведомства обвинила RT и другие российские СМИ в работе на правительство России. Этот инцидент прокомментировал в эфире радио Sputnik профессор Александр Гусев.

Американские журналисты вступились  за российских коллег на брифинге госдепартамента после того, как официальный представитель ведомства Хезер Науэрт обвинила RT и другие российские СМИ в работе на правительство России.

Штаб-квартира Министерства обороны США
CC BY 2.0 / Arlington County / Пентагон
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В ходе брифинга корреспондент телеканала "Россия 1" задал вопрос, планируют ли США продолжать переговоры с Москвой по вопросам глобальной безопасности и ядерного оружия с учетом послания президента России Владимира Путина, в котором он заявил о разработке новых видов стратегических вооружений.

"Хотите спросить, прекратим ли мы обсуждения? Конечно, это беспокоит, когда ты видишь на видео, как российское правительство атакует США. Не думаю, что это очень конструктивно или ответственно. Этим и ограничусь", – ответила Науэрт.

Журналистка Первого канала попыталась возразить, что на видео не было показано, что ракеты атакуют США. Услышав, что журналист представляет Россию, Науэрт отказалась отвечать.

"А, вы тоже из России? Сказано достаточно. Идем дальше", – сказала она.

"Но они не российские чиновники. Они просто задают вопрос о России", – заметила в связи с этим корреспондент телеканала CNN.

"Мы знаем, что RT и другие так называемые новостные организации финансируются и получают указания от российского правительства", – заявила Науэрт. 

В зале возникла перепалка, после чего журналист Мэтт Ли из агентства Associated Press указал на то, что на видео не видно, что ракеты попадают именно на территорию США.

"Это определенно выглядит так. Можете посмотреть еще раз. Совершенно ясно, какова их цель", – ответила Науэрт.

Графическое изображение российского ракетного комплекса стратегического назначения с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком
© Минобороны РФ
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Российские журналисты регулярно становятся объектом нападок со стороны представителей госдепартамента, которые обвиняют их в работе на правительство России и по этой причине не считают их такими же сотрудниками СМИ, как других.

Инцидент на брифинге в госдепартаменте США прокомментировал в эфире радио Sputnik директор Института стратегического планирования, доктор политических наук, профессор  Александр Гусев.

"На брифингах Госдепа такое уже случалось – и неоднократно. Конечно, не все граждане США, в том числе представители журналистского сообщества настроены русофобски. Есть люди, которые уважают и даже любят нашу страну. И я полагаю, что это будет проявляться все чаще, потому что все больше людей на Западе – и в США, и в Европе, и в других западных странах – с пониманием относятся к позиции России. Очень многие рядовые граждане, многие бизнесмены, а также многие политики, особенно если говорить о Европе, выступают за то, чтобы отказаться от санкционного давления на нашу страну и выстраивать с Россией нормальные деловые, торговые отношения. Если же возвращаться к тому, что произошло на брифинге (в госдепартаменте), то нужно отметить, что такая солидарность с нашими СМИ, конечно же, характеризует деятельность наших ведущих средств массовой информации. И это говорит о том, что достоверная информация всегда будет востребована и всегда будет фаворитом",–  считает Александр Гусев. 

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