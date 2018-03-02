Двух греческих военных задержали за случайный переход границы с Турцией

АФИНЫ, 2 мар — РИА Новости, Геннадий Мельник. Турецкие военные задержали двух греческих военнослужащих, которые во время патрулирования границы в условиях очень плохой погоды случайно оказались на турецкой территории, сообщили РИА Новости в министерстве национальной обороны Греции.
По его словам, в районе был очень сильный снег.
"Все произошло из-за ошибки. Я думаю, сегодня их уже вернут", — отметил представитель Минобороны, добавив, что, по данным греческой стороны, никаких проблем у военных нет.
В последнее время отношения между Грецией и Турцией сильно обострились после того, как турецкий патрульный корабль таранил греческий корабль береговой охраны.