Двух греческих военных задержали за случайный переход границы с Турцией

АФИНЫ, 2 мар — РИА Новости, Геннадий Мельник. Турецкие военные задержали двух греческих военнослужащих, которые во время патрулирования границы в условиях очень плохой погоды случайно оказались на турецкой территории, сообщили РИА Новости в министерстве национальной обороны Греции.

"В четверг, 1 марта, в районе Эврос военный патруль из-за плохой погоды по ошибке зашел на территорию Турцию. Военных задержали. Их скоро выдадут Греции", — сказал собеседник агентства.

По его словам, в районе был очень сильный снег.

"Все произошло из-за ошибки. Я думаю, сегодня их уже вернут", — отметил представитель Минобороны, добавив, что, по данным греческой стороны, никаких проблем у военных нет.

В последнее время отношения между Грецией и Турцией сильно обострились после того, как турецкий патрульный корабль таранил греческий корабль береговой охраны.