Алекса Лесли и Настю Рыбку будет защищать тайский адвокат, сообщили СМИ

БАНГКОК, 2 мар – РИА Новости. Интересы скандальных блогеров Александра Кириллова (Алекс Лесли) и Насти Рыбки (Анастасии Вашукевич) и других задержанных в прошлое воскресенье в Таиланде за проведение нелегального "секс-тренинга", теперь представляет профессиональный таиландский адвокат, сообщает в пятницу англоязычная интернет-версия газеты "Кхао Сот".

Как поясняет газета, прежний "адвокат" арестованных является иностранным гражданином и поэтому не имеет права на юридическую практику в Таиланде, где профессия адвоката является "исключительной" — то есть разрешенной только гражданам Таиланда. Иностранцы иногда являются совладельцами, директорами или консультантами таиландских юридических фирм, но не могут производить никаких процессуальных действий. Единственная юридическая профессия, открытая для иностранных граждан в Таиланде – это профессия судебного переводчика.

Сообщается, что адвокат Тхана Сивадонванит принял на себя защиту группы из десяти россиян, граждан Белоруссии и Литвы, арестованных в курортном городе Паттайя за проведение нелегального "секс-тренинга". Всем десятерым предъявлены обвинения в нелегальной трудовой деятельности на территории Таиланда, грозящие им двухлетним тюремным сроком и/или штрафом и депортацией в страну гражданства с запретом на въезд в Таиланд в течение 10 лет.

"Мои клиенты имеют право на справедливый суд", — заявил адвокат газете, комментируя готовящийся процесс.

"Они нескоро покинут Таиланд — только после суда и исполнения приговора", — добавил защитник, слова которого приводит издание.

Он также выразил удивление и возмущение тем фактом, что разрешения на пребывание в Таиланде его подзащитных были аннулированы до решения суда. По обычной практике это делается после обвинительного приговора, если визы или безвизовые разрешения еще действуют на момент его вынесения.

В свою очередь, эксперт по экстрадиционному законодательству доктор права Ванида Сайлохит, давшая в последние дни несколько комментариев РИА Новости, пояснила, что разрешения на безвизовой въезд, по которым попали в страну большинство арестованных "тренеров", действительны только 30 суток и до суда в любом случае истекут.

"Адвокат будет защищать их на процессе о нелегальной работе на территории страны, и у обвинения в этом деле солидная доказательная база. Даже по СМИ видно, что участники "тренинга" дали показания полиции о том, что заплатили по 40 тысяч российских рублей за участие в "тренинге", и это – самое прямое доказательство нелегальной работы "тренеров", не имевших таиландских разрешений на работу, и создания нелегального иностранного бизнеса организаторами "тренинга", — пояснила она.

Газета "Кхао Сот" также выяснила, что адвокатом-иностранцем, о котором ранее писали некоторые СМИ и который выступал несколько раз перед журналистами и в социальных сетях от имени арестованных, является американский гражданин Павло Юнко — знакомый Кириллова и Вашукевич, участвовавший в качестве слушателя в их "тренинге". Именно Юнко получил от арестованных письмо, адресованное посольству США в Бангкоке, и был замечен в этом таиландскими полицейскими, сообщает издание. Позже Юнко удалось встретиться с сотрудником посольства США в Бангкоке и передать ему копию письма, в котором все десять арестованных просят защиты у США, говорится в сообщении. Газета также пишет, что представители посольств России и США отказались комментировать информацию о передаче такого письма американским дипломатам.