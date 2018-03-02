В Госдуме прокомментировали закупку Киевом комплексов Javelin

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Закупка Украиной 210 противотанковых комплексов Javelin на 47 миллионов долларов не более чем неприятный раздражитель для России, опасаться ей нечего, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.

Госдепартамент США одобрил продажу Украине 37 противотанковых комплексов Javelin и 210 ракет к ним на 47 миллионов долларов, сообщило в четверг агентство по оборонному сотрудничеству Пентагона. Теперь стороны могут заключить контракт. Как отметили в Пентагоне, сделка "будет способствовать внешней политике и национальной безопасности США путем повышения безопасности Украины", но не изменит военный баланс в регионе.

"Для нас это не более чем неприятный раздражитель. Нам это никакой опасностью не угрожает", — заявил Шерин РИА Новости.

По его словам, Киев закупает то, что ему навязывают в Вашингтоне.

"Можно купить огромное количество доспехов Ливонского ордена, луков, копий — потратить на это миллионы. А зачем это всё нужно?.. Из Украины просто-напросто вытягивают деньги, и всё. Она покупает не то, что ей нужно, а то, что американцы хотят продать, вот в чём проблема. Поэтому нам здесь опасаться нечего", — добавил депутат.