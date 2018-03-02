Новым президентом Армении стал Армен Саркисян

ЕРЕВАН, 2 мар — РИА Новости. Новым, четвертым по счету президентом Армении стал кандидат от правящей Республиканской партии Армен Саркисян. Таковы результаты голосования в Национальном собрании, которые огласил на пленарном заседании глава счетной комиссии Гагик Меликян.

За Саркисяна проголосовали 90 депутатов, против — 10, один бюллетень признали недействительным. В поддержку его кандидатуры выступили три из четырех парламентских фракций — Республиканская партия, Армянская революционная федерация "Дашнакцутюн" и блок "Царукян", против — депутаты от фракции "Елк" ("Исход").

Новый глава государства вступит в должность 9 апреля.

Саркисян поблагодарил депутатов за поддержку. "Я приложу все силы для службы Армении и ожидаю содействия всего народа", — сказал он.

Ранее, выступая в парламенте, Саркисян заявил, что страна достигла этапа, когда необходимы существенные изменения как в системе управления, так и в экономической и общественной жизни. Он призвал к национальному единству, заявил, что Армении нужны социальная справедливость и искоренение коррупции, а среди важнейших задач назвал развитие гражданского общества и решение проблем в сферах образования и демографии.

До избрания Саркисян был послом в Великобритании. Его кандидатуру на пост президента предложил действующий глава государства и лидер Республиканской партии Серж Саргсян. В результате Саркисян оказался единственным кандидатом, хотя в фракции "Елк" заявляли, что отсутствие альтернативы на выборах недопустимо с точки зрения демократии.

После истечения полномочий Саргсяна окончательно вступит в силу новый текст Конституции Армении. Теперь власть будет сосредоточена в руках парламента и правительства, а функции президента, которого будет избирать парламент, станут представительскими. Для избрания президента необходимы три четверти голосов парламентариев, то есть 79 из 105 депутатов.