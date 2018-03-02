Управделами президента о "кокаиновом деле": СЛО "Россия" не перевозит грузы

Дело о контрабанде наркотиков из Аргентины в Россию (34)

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Специальный летный отряд "Россия" обеспечивает перевозку пассажиров и не занимается грузами, заявил РИА Новости управляющий делами президента Александр Колпаков.

Ранее РБК сообщало о том, что в так называемом "кокаиновом деле" фигурирует один из бортов летного отряда. Поводом для публикаций стали фотографии, опубликованные аргентинской жандармерией.

Колпаков рассказал, что видел эти фотографии, опубликованные в интернете. "Я фотографии видел, те, что были в печати", — сказал он.

"Мы обеспечиваем (перевозку) высших должностных лиц. А то, что касается грузов — для этого есть специальные органы", — заявил он, отвечая на вопрос действительно ли на фотографиях борт СЛО.

"Мы осуществляем перевозку пассажиров, а грузами мы не занимаемся", — добавил Колпаков.