Китай призвал США воздержаться от чрезмерного протекционизма в торговле

ПЕКИН, 2 мар — РИА Новости. Китай призывает США воздержаться от чрезмерного использования протекционистских мер в торговле, заявила в пятницу официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, комментируя решение США о введении пошлин на сталь и алюминий.

В четверг президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты вводят ввозные пошлины на сталь в размере 25% и на алюминий — в размере 10%. По его словам, пошлины будут действовать в течение длительного периода времени.

"Что касается того, что США собираются провести очередное антидемпинговое расследование или ввести новые торговые меры, то мы уже неоднократно выражали свою позицию по этому вопросу. Мы призываем американскую сторону воздержаться от чрезмерного использования протекционистских мер в торговле, уважать принцип многосторонности в торговле и делать позитивный вклад в дело развития международной торговли", — заявила Хуа Чуньин на брифинге.