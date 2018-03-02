В Литве семнадцать человек пострадали при ДТП с автобусом

ВИЛЬНЮС, 2 мар — РИА Новости. Автобус с 46 туристами из Польши в четверг вечером съехал с дороги в Алитусском районе, пострадали 17 человек, среди которых находились дети, сообщила РИА Новости в пятницу представитель полиции Алитусского округа Кристина Янулявичене.

По предварительным данным, в четверг, около 18.00 (19.00 мск) водитель автобуса на кольцевом перекрестке у деревни Мирославас, Алитусского района не справился с управлением. Пассажирский автобус съехал с дороги, врезался в дерево и завис над кюветом.

"В четверг вечером у деревни Мирославас, на круговом перекрестке с дороги съехал пассажирский автобус с 46 туристами из Польши. По предварительным данным в четверг было выяснено, что пострадало пять человек. На сегодняшний день, в больницу были представлены 17 человек, среди которых несовершеннолетние. Пятеро граждан находятся на стационарном лечении, остальные отправлены лечиться амбулаторно", — сказала РИА Новости Янулявичене.

Она добавила, что в четверг вечером из Польши прибыл другой автобус, который довез оставшихся туристов к месту проживания в Вильнюсе. По данным полиции, туристы направлялись из Люблино в Вильнюс на ярмарку ремесел Казюкас.