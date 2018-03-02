Израильская полиция допрашивает Нетаньяху, пишут СМИ

ТЕЛЬ-АВИВ, 2 мар — РИА Новости. Израильская полиция впервые допрашивает премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху в рамках расследования дела о коррупционных взаимоотношений его приближенных с руководством крупнейшей в стране телекоммуникационной компании "Безек", передает радиостанция "Кан".
"Допрос проходит в его официальной резиденции в Иерусалиме и, как ожидается, продлится четыре часа. Нетаньяху будет продемонстрирован значительный объем доказательств, которые еще не раскрывались общественности, но были представлены суду на слушаниях о продлении задержания основных подозреваемых", — сообщило радио.
Полиция ранее арестовала бывшего пресс-секретаря Нетаньяху Нира Хефеца, экс-генерального директора министерства связи Шломо Филбера, владельца "Безек" Шауля Эловича вместе с женой, сыном и несколькими подчиненными.
Параллельно с премьер-министром на допрос, по данным радио, вызвана его супруга Сара.
Сам Нетаньяху проходит подозреваемым по двум другим уголовным делам, которые полиция в прошлом месяце передала в прокуратуру с рекомендацией предъявить главе кабинета обвинения во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием.
Глава правительства настаивает на своей невиновности, выражает уверенность, что расследования против него завершатся ничем, и обещает еще долгие годы руководить страной.