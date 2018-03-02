В парламенте Армении завершилось голосование на выборах президента

ЕРЕВАН, 2 мар — РИА Новости. Голосование на выборах президента Армении завершилось в пятницу в Национальном собрании (парламенте), передает корреспондент РИА Новости.

Единственный кандидат — посол Армении в Великобритании Армен Саркисян — был предложен нынешним главой государства Сержем Саргсяном от имени правящей Республиканской партии Армении (РПА). Саркисяна на пост президента выдвинули 65 депутатов фракций правительственной коалиции — РПА и Армянской революционной федерации "Дашнакцутюн". В голосовании приняли участие более 100 депутатов парламента.

Для избрания президента необходимо три четверти или 79 голосов депутатов. Помимо коалиционных фракций РПА и партии "Дашнакцутюн", которым принадлежит 65 мандатов, за провластного кандидата пообещала проголосовать и оппозиционная фракция "Царукян". В нее входит 31 депутат.

После завершения президентского срока действующего главы Армении Саргсяна 9 апреля окончательно вступит в силу новый текст конституции страны, согласно которому власть будет сосредоточена в руках парламента и правительства, а функции президента, которого будет избирать парламент, станут представительскими.