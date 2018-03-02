В парламенте Армении завершилось голосование на выборах президента

ЕРЕВАН, 2 мар — РИА Новости. Голосование на выборах президента Армении завершилось в пятницу в Национальном собрании (парламенте), передает корреспондент РИА Новости.
Для избрания президента необходимо три четверти или 79 голосов депутатов. Помимо коалиционных фракций РПА и партии "Дашнакцутюн", которым принадлежит 65 мандатов, за провластного кандидата пообещала проголосовать и оппозиционная фракция "Царукян". В нее входит 31 депутат.
После завершения президентского срока действующего главы Армении Саргсяна 9 апреля окончательно вступит в силу новый текст конституции страны, согласно которому власть будет сосредоточена в руках парламента и правительства, а функции президента, которого будет избирать парламент, станут представительскими.