Парламент Армении начал голосование на выборах президента страны

ЕРЕВАН, 2 мар – РИА Новости. Голосование на выборах президента Армении началось в пятницу в Национальном собрании (парламенте) страны, сообщает корреспондент РИА Новости.
Голосование, в котором могут участвовать 105 депутатов парламента, началось в 09.30 мск и продлится час. Итоги выборов будут оглашены в тот же день.
Для избрания президента необходимо три четверти или 79 голосов депутатов. Помимо коалиционных фракций РПА и партии Дашнакцутюн, которым принадлежит 65 мандатов, за провластного кандидата пообещала проголосовать и оппозиционная фракция "Царукян". В нее входит 31 депутат.
После завершения президентского срока действующего главы Армении Сержа Саргсяна 9 апреля окончательно вступит в силу новый текст конституции страны, согласно которому власть будет сосредоточена в руках парламента и правительства, а функции президента, которого будет избирать парламент, станут представительскими.