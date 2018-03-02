Греческие власти пообещали положить конец бесчинствам анархистов

АФИНЫ, 2 мар — РИА Новости, Геннадий Мельник. Первым замглавы МВД Греции — министр защиты граждан Никос Тоскас заявил, что потребовал от полиции усилить патрулирование в Афинах и в других городах и пресечь бесчинства анархистов.
Порядка 20 нападений произошло в четверг, 1 марта. Были сожжены четыре машины в разных районах Афин, взорвано самодельное взрывное устройство возле отделения банка на проспекте Вульягмени, совершено нападение на офис правящей партии СИРИЗА в Кесариани. Ежедневно анархисты забрасывают "коктейлями Молотова" полицейских в районе Экзархия. Вечером в четверг беспорядки произошли и в Патрах.
Помимо этого анархисты разгромили вход в здание фармацевтической компании "Новартис", оказавшейся в центре крупного коррупционного скандала.
Анархисты грозят "сжечь Афины" и продолжать акции насилия. Общественность требует навести порядок и остановить насилие.
"С утра пятницы на улицах Афин будут патрулировать дополнительно 200 полицейских. Они получили указания и от меня, и от руководства полиции. Это начальные действия, затем будет увеличено число пеших патрулей. Эти меры распространятся на Салоники и другие большие города", — сказал министр, отвечающий за работу полиции.
Журналист высказал опасения, что масштаб беспорядков может быть больше, чем в декабре 2008 года, когда после убийства подростка анархисты три недели устраивали погромы в Афинах и других городах.
"Не может быть никакой терпимости к нарушениям, не говоря уже о разрушениях. Но реакция полиции должна быть хладнокровной, профессиональной и не вызывать серьезные проблемы. Есть чрезвычайный план действий, уже разработаны меры, и не только в Афинах, но и в других провинциальных городах, потому что на самом деле есть неприемлемые попытки создать серьезную ситуацию", — сказал Тоскас.
Позднее в интервью телеканалу ERT министр сказал, что мэр Афин Йоргос Каминис должен следить за чистотой в городе, заботиться его содержанием и сотрудничать с полицией в вопросах безопасности, чтобы город привлекал людей, а не отталкивал их.