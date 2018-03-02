Греческие власти пообещали положить конец бесчинствам анархистов

АФИНЫ, 2 мар — РИА Новости, Геннадий Мельник. Первым замглавы МВД Греции — министр защиты граждан Никос Тоскас заявил, что потребовал от полиции усилить патрулирование в Афинах и в других городах и пресечь бесчинства анархистов.

За последние дни группы анархистов устроили ряд акций в поддержку своего товарища – Константиноса Ягтзоглу, арестованного в октябре прошлого года по обвинению в покушении на бывшего премьер-министра Лукаса Пападемоса 25 мая 2017 года и в отправке посылок-бомб в марте 2017 года различным получателям в странах Евросоюза. В субботу, 24 февраля, анархисты устроили беспорядки в тюрьме Коридаллос, требуя перевести к ним Ягтзоглу, — в Коридаллосе сидят несколько десятков человек из анархистской экстремистской организации "Заговор огненных ячеек", лидером которой является Ягтзоглу, и террористы из организаций "17 ноября", "Революционная борьба". Анархисты утверждают, что в ночь на понедельник взорвали гранату возле отделения полиции в районе Кесариани. 26 февраля анархисты захватили ректорат Афинского университета, 28 февраля разбили витрины десятка магазинов на главной торговой улице Афин – Эрму.

Порядка 20 нападений произошло в четверг, 1 марта. Были сожжены четыре машины в разных районах Афин, взорвано самодельное взрывное устройство возле отделения банка на проспекте Вульягмени, совершено нападение на офис правящей партии СИРИЗА в Кесариани. Ежедневно анархисты забрасывают "коктейлями Молотова" полицейских в районе Экзархия. Вечером в четверг беспорядки произошли и в Патрах.

Помимо этого анархисты разгромили вход в здание фармацевтической компании "Новартис", оказавшейся в центре крупного коррупционного скандала.

Анархисты грозят "сжечь Афины" и продолжать акции насилия. Общественность требует навести порядок и остановить насилие.

"Я недоволен (сложившейся ситуацией) и дал строгие инструкции греческой полиции. Я поздравил греческую полицию, когда она показала значительные успехи, но я не доволен рядом инцидентов, которые произошли в последнее время. Были неправильные действия полиции, было бездействие, и даны конкретные инструкции", — заявил Тоскас в интервью радиостанции Realfm 97,8 . Текст интервью распространила пресс-служба полиции.

"С утра пятницы на улицах Афин будут патрулировать дополнительно 200 полицейских. Они получили указания и от меня, и от руководства полиции. Это начальные действия, затем будет увеличено число пеших патрулей. Эти меры распространятся на Салоники и другие большие города", — сказал министр, отвечающий за работу полиции.

Журналист высказал опасения, что масштаб беспорядков может быть больше, чем в декабре 2008 года, когда после убийства подростка анархисты три недели устраивали погромы в Афинах и других городах.

"Не может быть никакой терпимости к нарушениям, не говоря уже о разрушениях. Но реакция полиции должна быть хладнокровной, профессиональной и не вызывать серьезные проблемы. Есть чрезвычайный план действий, уже разработаны меры, и не только в Афинах, но и в других провинциальных городах, потому что на самом деле есть неприемлемые попытки создать серьезную ситуацию", — сказал Тоскас.

Отвечая на критику мэра Афин, заявившего о бездействии полиции, Тоскас отметил, что не хотел бы публично спорить с мэром, но за полгода градоначальник не принял никаких мер, которые полиция разработала для обеспечения безопасности и представила властям столицы.

Позднее в интервью телеканалу ERT министр сказал, что мэр Афин Йоргос Каминис должен следить за чистотой в городе, заботиться его содержанием и сотрудничать с полицией в вопросах безопасности, чтобы город привлекал людей, а не отталкивал их.