В Баку назвали возможную причину пожара в наркодиспансере

БАКУ, 2 мар — РИА Новости. Предварительной причиной пожара в наркодиспансере в Баку, при котором погибли более 20 человек, являются неполадки в электросети, говорится в совместном заявлении Генпрокуратуры, МЧС и МВД Азербайджана.

Пожар в здании республиканского Наркологического центра произошел рано утром в пятницу. На месте происшествия работают пожарные и спасатели МЧС. В Минздраве РИА Новости сообщили об эвакуации свыше 30 человек, по информации министерства, есть пострадавшие. Как заявили в Генпрокуратуре, МЧС и МВД Азербайджана, на месте пожара обнаружены тела 24 человек.

"Предварительной причиной пожара в наркодиспансере в Баку являются неполадки в электросети", — говорится в пресс-релизе.

Согласно заявлению, возбуждено уголовное дело. "Создана следственно-оперативная группа из сотрудников МВД, МЧС и Генпрокуратуры", — сообщается в пресс-релизе.