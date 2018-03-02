В трех районах Турции ввели комендантский час из-за операции против РПК

АНКАРА, 2 мар — РИА Новости. Администрация губернатора провинции Диярбакыр на юго-востоке Турции объявила о комендантском часе более чем в 100 населенных пунктов районов Лидже, Хани и Коджакёй, где проходит операция против членов запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК).

"В районах Лидже, Хани и Коджакёй проводится операция с целью нейтрализации членов сепаратистской террористической организации (РПК), уничтожения их укрытий, складов с оружием и зенитных установок. В связи с этим в целях обеспечения безопасности и защиты имущества граждан с 6.00 2 марта запрещается выход на улицу в нижеперечисленных населенных пунктах", — говорится в заявлении администрации провинции Диярбакыр. Далее приводятся названия 115 населенных пунктов.

После возобновления в Турции в июле 2015 года вооруженного конфликта с РПК в результате нападений курдских повстанцев погибли более 900 военных и полицейских, а также более 300 гражданских. По данным министерства обороны Турции, за этот период силы безопасности нейтрализовали более 10 тысяч членов РПК.