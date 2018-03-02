Премьер Киргизии предлагает переименовать милицию в полицию

БИШКЕК, 2 мар — РИА Новости. Премьер-министр Киргизии Сапар Исаков предлагает переименовать милицию в полицию, передает в пятницу агентство Sputnik Киргизия.

"Милиция — это милитаристская авторитарная структура еще с советских времен, которая ориентирована на процесс и статистику. Задачей же полиции является сотрудничество с общественностью. Сейчас наши специалисты изучают опыт других стран. Я дал поручение, так как это важный фактор", — цитирует агентство Исакова.

Как отметил Исаков, преобразование потребует дополнительных денег, поэтому нужно продвигать этот процесс планомерно, изучив все плюсы и минусы.

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