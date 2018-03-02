Профсоюз актеров Британии составил рекомендации по избежанию домогательств

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Британский профсоюз актеров Equity опубликовал доклад, посвященный сексуальным домогательствам в индустрии развлечений, в котором содержатся рекомендации, направленные на то, чтобы избежать подобных ситуаций.

Доклад под названием Agenda for Change был опубликован 1 марта.

"Equity требует создания безопасной рабочей среды, в которой членам (профсоюза — ред.) не придется терпеть или наблюдать сексуальные домогательства, и где преступники будут понимать, что им негде спрятаться. В докладе излагаются требования, предъявляемые к преподавателям и индустрии", — говорится на сайте организации.

Также профсоюз запустил кампанию под названием Safe Space, которая "будет вдохновлять членов на то, чтобы сохранять уверенность в необходимости бросить вызов ненадлежащему поведению и сообщить о нем". В рамках кампании будут распространяться плакаты с телефоном "горячей линии", которые можно будет увидеть на стенах в "гримерках, помещениях для проведения кастинга, репетиционных помещениях и т.д. по всей территории Великобритании".

"Профсоюз также разрабатывает пошаговое руководство, которое будет вносить ясность по поводу ненадлежащего поведения и рекомендуемых норм (поведения — ред.), а также советы по поводу того, что необходимо делать членам (профсоюза — ред.), если они стали жертвой и свидетелем сексуального домогательства или нападения", — говорится на сайте.

В докладе сообщается, что в рамках борьбы с сексуальными домогательствами, все члены профсоюза Equity пройдут специальную подготовку по поводу того, как стоит вести себя в подобных ситуациях. Помимо этого рекомендации касаются съемок постельных сцен и процесса кастинга.

Актриса и вице-президент профсоюза Морин Битти заявила, что "отчет представляет возможность использовать энергию, высвобожденную скандалом с (американским продюсером — ред.) Харви Вайнштейном, и пересмотреть способы борьбы с сексуальными домогательствами в индустрии развлечений". "Я испытала на себе сексуальные домогательства в карьере, как жертва и как свидетель", — заявила актриса, выразив надежду на то, что "работа, которая последует после выхода отчета, приведет к будущему, где никому и никогда не придется подвергаться домогательствам любого рода".

В США влиятельного кинопродюсера Харви Вайнштейна обвинили в домогательствах десятки женщин, среди которых были известные актрисы Анджелина Джоли, Ума Турман и Эшли Джадд. Вайнштейн на волне обвинений был уволен из собственной компании, а власти Нью-Йорка начали в его отношении расследование. Группа женщин подала коллективный иск в нью-йоркский суд против продюсера и представителей основанной им компании.