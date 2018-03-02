США в следующем году испытают гиперзвуковое оружие

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Пентагон заявил, что ведет работу в области гиперзвуковых технологий. Испытательные полеты оружия такого типа начнутся в 2019 году.

"Мы понимаем, что соревнуемся с такими странами, как Россия и Китай", — заявил глава Управления перспективных исследовательских проектов (DARPA) Стивен Уокер.

Он отметил, что разработкой гиперзвукового оружия уже несколько лет занимается его управление совместно с ВВС, НАСА, сухопутными силами и ВМС. По его словам, эта задача стоит в приоритете.

Ведомство еще осенью попросило об увеличении бюджета для исследований в этой области, добавил Уокер.

Новейшее российское оружие

Накануне президент Путин в послании к парламенту представил новейшие виды российского вооружения, не имеющие аналогов в мире. Речь идет о ракетном комплексе "Сармат", подводных беспилотниках, крылатой ракете с ядерной энергоустановкой, авиационном ракетном комплексе "Кинжал", лазерном оружии.

Также он заявил о создании системы "Авангард", способной совершать полеты в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность на гиперзвуковой скорости, превышающей число Маха более чем в 20 раз.

После выступления Путина последовала незамедлительная реакция американских военных. Так, начальник Стратегического командования Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен заявил, что страна должна развивать систему радаров орбитального базирования для противостояния сверхзвуковому оружию.