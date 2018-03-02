Инвесторы договорились выкупить бывшую компанию Вайнштейна, пишут СМИ

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Инвесторы в последний момент пришли к соглашению о приобретении активов Weinstein Company (TWC), которое спасет от запланированного банкротства компанию, принадлежавшую скандально известному продюсеру Харви Вайнштейну, пишет газета Wall Street Journal.

Ранее сообщалось, что группа инвесторов, возглавляемая американской предпринимательницей Марией Контрерас-Свит, не могла договориться о сделке с руководством компании. "Сделка обеспечит компенсацию жертвам (домогательств) и сохранит работу сотрудникам", — заявила представитель компании.

Источник, близкий к ситуации, сообщает, что общая сумма, направленная на выкуп долгов TWC и запуск на ее платформе новой фирмы, составит 500 миллионов долларов.

Сообщалось, что с учетом расходов на поддержание компании и оплату расходов, связанных с юридическими тяжбами, при такой цене текущие владельцы компании, скорее всего, не получат никакой прибыли от сделки.

Вайнштейн считался одним из наиболее влиятельных деятелей американского кино до тех пор, пока газета New York Times и журнал New Yorker не опубликовали в октябре материалы о распущенном сексуальном поведении Вайнштейна. После этого более 80 женщин обвинили Вайнштейна в приставаниях и изнасилованиях. Среди тех, кто заявили о домогательствах со стороны продюсера, были всемирно известные актрисы Анджелина Джоли, Эшли Джадд, Сельма Хайек, Ума Турман и Гвинет Пэлтроу.