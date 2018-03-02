Япония обвинила Россию в наращивании ядерного оружия, приведя в пример США

ТОКИО, 2 мар — РИА Новости, Ксения Нака. Министр иностранных дел Японии Таро Коно считает, что, несмотря на то, что после холодной войны США последовательно сокращали ядерное оружие, Россия и Китай его наращивали.

"После холодной войны, несмотря на то, что США последовательно сокращали ядерное оружие, Россия и Китай наращивали ядерное оружие. Есть такой факт. В ответ на это США были вынуждены слегка модифицировать (свои вооружения – ред.) и обнародовали это в своей военной доктрине", — сказал Коно на пресс-конференции в Токио.

Ранее Пентагон обнародовал ядерную доктрину США. Усилия США будут направлены на разработку ядерных боезарядов малой мощности. В доктрине говорится, что США продолжат тратить средства на модернизацию ядерных сил и развитие элементов "ядерной триады" (межконтинентальные ракеты, стратегические подводные лодки и бомбардировщики). США заявили, что в целом выступают за сокращение ядерного оружия, но раскритиковали предложенный в ООН договор о его полном запрещении как не отвечающий нынешней повестке дня. В Пентагоне заявили, что США не намерены снижать порог применения ядерного оружия, а главной целью остается сдерживание как ядерных, так и неядерных "стратегических атак". Как заявил ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, Москва обеспокоена обновленной ядерной стратегией США, предусматривающей повышение роли ядерного оружия, в том числе путем создания и развертывания "маломощных" зарядов.

"Я считаю, что страны, на которые по договору о нераспространении ядерного оружия налагаются обязательства по сокращению ядерного оружия, должны соблюдать дух договора", — сказал японский министр, комментируя послание Федеральному собранию президента РФ Владимира Путина.

В четверг в послании Федеральному собранию президент РФ заявил, что Россия никому не угрожает и не собирается ни на кого нападать, несмотря на создание высокоточного стратегического вооружения.

Путин в послании сообщил, что в состав стратегических ядерных сил РФ вошли 80 новых межконтинентальных баллистических ракет, 102 баллистические ракеты подводных лодок и три ракетных подводных крейсера стратегического назначения "Борей". По его словам, РФ также начала разработку особых стратегических вооружений, не использующих баллистическую траекторию полета, и поэтому неуязвимых для систем противоракетной обороны. По словам Путина, важнейшим этапом современных систем вооружений стало создание в России высокоточного гиперзвукового авиационно-ракетного комплекса "Кинжал", который с 1 декабря 2017 года приступил к несению опытно-боевого дежурства на аэродромах ЮВО. Опрошенные РИА Новости эксперты считают, что система делает бессмысленной все созданные системы противоракетной обороны США —

, Patriot и Aegis.

В конце 2017 года на Центральном полигоне Минобороны успешно прошел пуск новейшей отечественной крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой, проведенный комплекс испытаний позволяет перейти к созданию принципиально нового типа вооружения — стратегического комплекса ядерного оружия с аналогичной энергетической установкой. По словам президента, это низколетящая, малозаметная крылатая ракета, несущая ядерную боевую часть, с практически неограниченной дальностью, непредсказуемой траекторией полёта и возможностью обхода рубежей перехвата является неуязвимой для всех существующих и перспективных систем как ПРО, так и ПВО.

В России начата активная фаза испытаний нового ракетного комплекса с тяжелой межконтинентальной ракетой "Сармат", которую трудно перехватывать средствами ПРО. У него нет ограничений по дальности, он способен атаковать цели как через Северный, так и через Южный полюс.

Предприятия промышленности России приступили к серийному производству системы "Авангард". Это ракетный комплекс стратегического назначения с принципиально новым боевым оснащением — планирующим крылатым блоком. Система способна совершать полеты в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность на гиперзвуковой скорости, превышающей число Маха более чем в 20 раз. Глубокое маневрирование – боковое и высотное — делает его неуязвимым для любых средств ПВО и ПРО. Благодаря использованию новых композитных материалов управляемый полет планирующего крылатого блока проходит практически в условиях плазмообразования. Температура на поверхности изделия достигает 1600-2000 градусов по Цельсию. Кроме того, в послании было сказано, что в РФ разработаны беспилотные подводные аппараты, способные двигаться на очень большой глубине и на межконтинентальную дальность со скоростью, кратно превышающей скорость подводных лодок, самых современных торпед и всех видов надводных кораблей, даже самых скоростных. Достигнуты большие успехи в создании лазерного оружия, с прошлого года лазерные боевые комплексы уже поступают в войска.