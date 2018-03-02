ВСУ нарушили перемирие в Донбассе один раз за сутки, сообщили в ЛНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Март 2018 (14)

ЛУГАНСК, 2 мар — РИА Новости. Украинские силовики один раз за минувшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

"За прошедшие сутки украинские силовики один раз нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибром 82 миллиметра, автоматический гранатомет станковый и стрелковое оружие", — сообщили в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

По данным ведомства, обстрелам подверглись позиции ЛНР в районе населенного пункта Калиновка. Уточняется, что по территории республики было выпущено более тридцати мин и гранат.

"По предварительным данным, пострадавших среди гражданского населения и военнослужащих нет", — добавили в пресс-службе.

Украинские силовики, в свою очередь, заявили, что ополченцы в Донбассе за минувшие сутки два раза открывали огонь по их позициям.

Как сообщает в пятницу пресс-центр военной операции силовиков в Facebook, за прошедшие сутки зафиксированы "два прицельных обстрела позиций ВСУ". "Вследствие вражеского огня ни один украинский защитник не пострадал", — уточняется в сообщении.