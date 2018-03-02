В Китае призвали страны меньше демонстрировать силу и больше сотрудничать

ПЕКИН, 2 мар – РИА Новости. Страны должны меньше демонстрировать силу и больше сотрудничать перед лицом общих угроз, считает министр иностранных дел Китая Ван И.

"В 2018 году мы ожидаем от мира больше сотрудничества и меньше разногласий. В эпоху глобализации, когда мир уже как большая деревня, вместо того, чтобы демонстрировать мускулы, страны должны больше сотрудничать перед лицом общих угроз", — говорится в статье китайского министра, опубликованной в газете China Daily.

Ван И отметил, что Китай будет расширять глобальную сеть партнерства и строить рамки для отношений между крупными державами, которые характеризуются стабильностью и сбалансированным развитием. Китайский министр также добавил, что ожидает от мира больше доверия.

"Для того, чтобы курсировать в этой сложной обстановке международных вопросов, странам необходимо больше взаимного доверия и меньше подозрений. Необходимо приложить усилия для решения горячих проблем и вопросов", — считает глава внешнеполитического ведомства Китая.

Он добавил, что Китай как партнер, на которого могут рассчитывать все стороны, будет и дальше на равных обращаться со всеми странами вне зависимости от их размера, силы и благосостояния, будет выступать за диалог и политическое урегулирование как за единственный подход к решению споров и противоречий.