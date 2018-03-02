ПЕКИН, 2 мар — РИА Новости. Официальные власти Китая после одобрения США законопроекта об укреплении связей Вашингтона и Тайбэя публично предупредили тайваньскую сторону о "неприятностях", если они и дальше будет полагаться на иностранную поддержку.

Ранее сенат США одобрил законопроект, который призван укрепить связи Вашингтона и Тайбэя и упростить процедуру реализации контактов между официальными лицами США и администрацией Тайваня. Согласно принятому документу, американские чиновники могут беспрепятственно посещать остров и проводить встречи с представителями тайваньской администрации. Документ также предусматривает, что представители администрации Тайваня могут совершить поездки в США и встречаться с американскими официальными лицами.

"Мы хотим подчеркнуть, что США принятием ряда законов относительно Тайваня серьезно нарушили принципы трех китайско-американских коммюнике. Мы выражаем в связи с этим решительный протест. Мы также хотим со всей серьезностью предупредить тайваньскую сторону: не нужно полагаться на иностранную поддержку, в противном случае можно навлечь на себя неприятности", — заявил в пятницу официальный представитель канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Ань Фэншань, слова которого приводит агентство Синьхуа.

В четверг официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила, что Пекин сделал Вашингтону представление после того, как сенат США в среду единогласно одобрил законопроект, облегчающий взаимные поездки и встречи между чиновниками Тайваня и США.

Пекин неоднократно предупреждал США, что принятие этого документа может усложнить ситуацию и внести разлад в отношения материкового Китая и Тайваня. Пекин считает Тайвань частью "одного Китая" и не приемлет межгосударственных контактов меду администрацией Тайваня и действующими чиновниками стран, у которых с Пекином установлены дипотношения.

Официальные отношения между центральным правительством КНР и островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между Тайванем и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации.