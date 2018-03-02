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В мире

Приходько призвала "маркировать" украинских артистов, выступающих в России

Сюжет:
Ситуация на Украине. Март 2018 (23)
06:4002.03.2018
(обновлено: 09:29 02.03.2018)
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© РИА Новости / Михаил ФомичевПерейти в фотобанкАнастасия Приходько. Архивное фотоАнастасия Приходько. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Украинская певица Анастасия Приходько призвала "маркировать" артистов, гастролировавших в России, соответствующими подписями в телеэфире. Ее слова приводит "Главред".

Анастасия Приходько. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Приходько заявила, что ее обманом сняли в предвыборном ролике Порошенко
"А еще можно делать так: когда артист пересекает границу, возвращаясь из России в Украину, можно прямо на таможне записывать с ним видео — пусть скажет на камеру: "Я — предатель. Во время войны я поехал(ла) на гастроли в Российскую Федерацию (или получать награды в России)", — заявила Приходько.

По мнению певицы, артистами, выступавшими в России, должны заниматься представители власти на высоком уровне. "У тех, кто сейчас управляет страной, в голове еще Советский Союз, потому гастроли в России — это норма. То есть они по-прежнему думают, что есть один большой Советский Союз, потому все ездят из страны в страну", — считает певица.

Сергей Бабкин во время выступления. Архивное фото
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Российско-украинский "шпагат" шоу-бизнеса: методичка для "чайников"
Ранее Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины предложил ввести штрафы или уголовную ответственность для артистов, которые гастролируют в России.

Анастасия Приходько — украинская певица, участвовавшая в шоу Первого канала "Фабрика звезд 7" и выступавшая на "Евровидение-2009" от России, ранее обвинила коллег в "продаже родины". Артистка рассказала, что на концертах в российских городах зарабатывала в разы больше, чем на Украине. Однако, по ее словам, она отказалась от гастролей, поскольку деньги никогда не были для нее приоритетом в сравнении с убеждениями.

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В мире
Комментарии
21 пользователь оставили 23 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
Юрий Дубовец
Никто и звать никак. Те, кто востребован, в Россию будут кататься. А если певичка никому неинтересна - выгодней стать патриотом. Показателен пример с суперзвездой в кавычках Джамалой - в Минске отменили концерт - не смогли продать хотя бы минимум билетов, хотя выступать должна была в обычном зале...
06:52
02.03.2018
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Alex Ander
Так у них миллионы предателей едут в Россию на заработки... Хотя для правящего там режима миллион туда-сюда это мелочи... Они скоро еще и лагеря строить начнут, отнюдьне пионерские...
07:05
02.03.2018
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