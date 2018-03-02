Приходько призвала "маркировать" украинских артистов, выступающих в России

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Украинская певица Анастасия Приходько призвала "маркировать" артистов, гастролировавших в России, соответствующими подписями в телеэфире. Ее слова приводит "Главред".

"А еще можно делать так: когда артист пересекает границу, возвращаясь из России в Украину, можно прямо на таможне записывать с ним видео — пусть скажет на камеру: "Я — предатель. Во время войны я поехал(ла) на гастроли в Российскую Федерацию (или получать награды в России)", — заявила Приходько.

По мнению певицы, артистами, выступавшими в России, должны заниматься представители власти на высоком уровне. "У тех, кто сейчас управляет страной, в голове еще Советский Союз, потому гастроли в России — это норма. То есть они по-прежнему думают, что есть один большой Советский Союз, потому все ездят из страны в страну", — считает певица.

Ранее Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины предложил ввести штрафы или уголовную ответственность для артистов, которые гастролируют в России.

Анастасия Приходько — украинская певица, участвовавшая в шоу Первого канала "Фабрика звезд 7" и выступавшая на "Евровидение-2009" от России, ранее обвинила коллег в "продаже родины". Артистка рассказала, что на концертах в российских городах зарабатывала в разы больше, чем на Украине. Однако, по ее словам, она отказалась от гастролей, поскольку деньги никогда не были для нее приоритетом в сравнении с убеждениями.