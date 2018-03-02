Посол России в США ответил на обвинения Пентагона в нарушении договора РСМД

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Российский посол в США Анатолий Антонов отверг обвинения в нарушении Россией Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД).
Официальный представитель госдепа Хезер Науэрт ранее заявила, что новые системы вооружения, о создании которых объявил в четверг в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин, нарушают договор РСМД.
"Видимо, в госдепартаменте плохо владеют существом вопроса. В послании Владимира Владимировича Путина речь шла стратегических вооружениях, которые не подпадают под ограничения ДРСМД", — приводятся слова Антонова на странице российского посольства в США в Facebook.
"Еще раз подчеркну, что Россия, развивая свой ядерный потенциал, не нарушила ни одной договоренности в сфере разоружения и контроля над вооружениями. Все, что делается Минобороны России, российским военно-промышленным комплексом, находится в строгом соответствии с нашими международными обязательствами", — добавил дипломат.
Он также выразил серьезную озабоченность тем, как соблюдают условия договора сами США. "Это – использование ракет-мишеней, по своим характеристикам аналогичных баллистическим ракетам средней и меньшей дальности, в рамках испытаний системы ПРО, производство и применение ударных беспилотных летательных аппаратов, а также развертывание на базах ПРО в Румынии и Польше универсальных пусковых установок, позволяющих, в том числе, запускать крылатые ракеты на дальность, запрещенную договором", — уточнил Антонов.
"Так что антироссийская пропагандистская кампания в контексте ДРСМД дает все больше оснований говорить о том, что в Вашингтоне взяли курс на выход из данного соглашения, как там в свое время вышли из Договора об ограничении систем противоракетной обороны", — считает Антонов.
Он добавил, что Москва неоднократно призывала США к профессиональному разговору на эту тему, а разрушение договора РСМД стало бы тяжелым ударом по режиму контроля над вооружениями и нераспространения ядерного оружия.
Президент рассказал о новейших, уже испытанных образцах оружия, которое позволит надолго обеспечить безопасность России. Выступление сопровождалось кадрами с новой техникой и компьютерными моделями ее работы.