Посол России в США ответил на обвинения Пентагона в нарушении договора РСМД

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Российский посол в США Анатолий Антонов отверг обвинения в нарушении Россией Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД).

Официальный представитель госдепа Хезер Науэрт ранее заявила, что новые системы вооружения, о создании которых объявил в четверг в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин, нарушают договор РСМД.

"Видимо, в госдепартаменте плохо владеют существом вопроса. В послании Владимира Владимировича Путина речь шла стратегических вооружениях, которые не подпадают под ограничения ДРСМД", — приводятся слова Антонова на странице российского посольства в США в Facebook.

"Еще раз подчеркну, что Россия, развивая свой ядерный потенциал, не нарушила ни одной договоренности в сфере разоружения и контроля над вооружениями. Все, что делается Минобороны России, российским военно-промышленным комплексом, находится в строгом соответствии с нашими международными обязательствами", — добавил дипломат.

Антонов отметил, что обвинения США о нарушении Россией договора РСМД не подкреплены ни техническими характеристиками пусковой установки, якобы не отвечающей договору, ни данными полетной телеметрии.

Он также выразил серьезную озабоченность тем, как соблюдают условия договора сами США. "Это – использование ракет-мишеней, по своим характеристикам аналогичных баллистическим ракетам средней и меньшей дальности, в рамках испытаний системы ПРО, производство и применение ударных беспилотных летательных аппаратов, а также развертывание на базах ПРО в Румынии и Польше универсальных пусковых установок, позволяющих, в том числе, запускать крылатые ракеты на дальность, запрещенную договором", — уточнил Антонов.

Кроме того, дипломат напомнил, что США заявляли о намерении приступить к разработке крылатых ракет наземного базирования с дальностью полета, нарушающей договор РСМД.

"Так что антироссийская пропагандистская кампания в контексте ДРСМД дает все больше оснований говорить о том, что в Вашингтоне взяли курс на выход из данного соглашения, как там в свое время вышли из Договора об ограничении систем противоракетной обороны", — считает Антонов.

Он добавил, что Москва неоднократно призывала США к профессиональному разговору на эту тему, а разрушение договора РСМД стало бы тяжелым ударом по режиму контроля над вооружениями и нераспространения ядерного оружия.

Президент России Владимир Путин в четверг в послании к Федеральному Собранию представил новейшие виды российского вооружения, не имеющие аналогов в мире. Речь идет о ракетном комплексе "Сармат", подводных беспилотниках, крылатой ракете с ядерной энергоустановкой, авиационном ракетном комплексе "Кинжал", лазерном и гиперзвуковом оружии.

Президент рассказал о новейших, уже испытанных образцах оружия, которое позволит надолго обеспечить безопасность России. Выступление сопровождалось кадрами с новой техникой и компьютерными моделями ее работы.