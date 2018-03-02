МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Госдепартамент США одобрил продажу Украине 37 противотанковых комплексов Javelin и 210 ракет к ним на общую сумму в размере 47 миллионов долларов, сообщили в Пентагоне.

Теперь стороны могут заключить контракт.

В американском оборонном ведомстве добавили, что соответствующее уведомление направлено в конгресс США. Уточняется, что решение было принято в ответ на соответствующий запрос украинского правительства.

При этом, согласно сделке, правительство США не будет нести никаких дополнительных обязательств перед украинской стороной.

В американском военном ведомстве также заявили, что продажа Киеву комплексов Javelin защитит ее суверенитет, но не изменит военный баланс в регионе. "Предлагаемая продажа будет способствовать внешней политике и национальной безопасности США путем повышения безопасности Украины. Комплексы Javelin помогут Украине создать свой долгосрочный оборонный потенциал, чтобы защитить свой суверенитет и территориальную целостность и удовлетворить свои требования национальной обороны. Украина не будет иметь никаких проблем с внедрением этой системы в свои вооруженные силы", — говорится в сообщении Агентства по оборонному сотрудничеству и безопасности.

Россия неоднократно предостерегала от планов поставки вооружений на Украину, заявляя, что этот шаг лишь приведет к эскалации конфликта в Донбассе. Как не раз заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, поставки оружия на Украину извне не будут способствовать урегулированию кризиса в Донбассе и реализации минских соглашений.

Помощь "Джавелинами" не ограничится

Поставка противотанковых комплексов Javelin будет лишь частью военной помощи Киеву, заявил ранее спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер в интервью изданию "Европейская правда"

Он напомнил, что во времена администрации Барака Обамы действовал запрет на поставки Киеву летального оружия.

"Администрация Трампа сняла это ограничение времен Обамы. Это расширяет возможности США по поддержке Украины. Да, Javelin будут частью такой помощи, но речь идет о значительно большей. Наша цель — восполнить пробелы в вооружении украинской армии, подняв способность ВСУ защищать свою территорию", — сказал Волкер.

Спецпредставитель уточнил, что США предоставят часть вооружения бесплатно, а то, что Киеву будет не хватать, он сможет купить.

Планы Канады

Канадская компания Colt Canada, как стало известно в середине февраля, надеется заключить с Киевом договор на перевооружение украинской армии своими винтовками. Об этом пишет National Post

Производитель, как сообщается, рассчитывает поставить на Украину до 100 тысяч единиц оружия. Представитель Colt Canada Алекс Пэйн рассказал изданию, что в январе состоялась встреча с украинскими чиновниками. Эти переговоры, по словам Пэйна, положили начало процессу, который может занять до двух лет. За это время Киев должен определить точное количество и вид оружия, необходимого для украинской армии.

Ответная поставка?

Ранее агентство "Оборонно-промышленный курьер" со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе сообщило, что украинский завод имени Малышева поставит в США один танк "Оплот" — модификацию советского танка Т-80.

"Поставка будет осуществлена через государственную компанию-спецэкспортера", — говорится в сообщении.

По словам собеседника агентства, для украинского ОПК такая поставка является перспективной, поскольку речь "идет об изучении американской стороной украинских технологий и вероятного военно-технического сотрудничества с Украиной".