"Не дразните медведя": читатели западных СМИ о новом российском оружии

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Ведущие западные СМИ, среди которых Time, Fox News и Daily Mail, осветили послание президента России Владимира Путина к Федеральному собранию. Издания обратили особое внимание на часть выступления, посвященную новому российскому оружию, в том числе ядерному.

Материалы вызвали активное обсуждение среди читателей. Многим не понравился акцент, который СМИ сделали на словах Путина о новых вооружениях.

"Путин просто объявил, что у России есть современное оружие. У него нет намерений нападать на кого-либо. Это оружие для обороны против угроз западных задир", — уверен Insignificant.

"Пропаганда. У России и КНДР ядерное оружие — это, по-вашему, плохо. А у США и Великобритании ядерное оружие "для обороны". На самом деле, одно не лучше другого", — проводит параллели ItsJustAName.

"В этом ежегодном обращении, которое я посмотрел, президент Путин подробно рассказывает о ситуации в стране, о том, что было сделано течение года в разных секторах. Все, что он говорит, информативно и сказано спокойным и объективным тоном, и в этом ничего зловещего. Он не вел бы себя так, будь у него зловещий план", — пишет Judeobscure.

"Оставить панику. Еще Обама предупреждал, что Россия застряла в 80-х", — иронизирует LibWhineCountry.

Многие призывают страны к мирному сосуществованию.

"У нас есть только один мир. Почему мы все не можем объединиться? Говорить с Россией вместо того, чтобы вводить против нее санкции. Это принесет огромные выгоды как для Великобритании, так и для России. Что не так с нашими лидерами?" — задается вопросом cantonkid1955.

"Это даже хорошо и как бы говорит западным политикам "не дразните медведя"", — пишет jhl.

Другие скептически отнеслись к новости о новых видах оружия.

"Я сомневаюсь, что это оружие существует. А если оно и есть, то походит на любое другое российское вооружение, которое взрывается при использовании. Большая часть их техники и снаряжения — мусор", — считает The End Game.

"Американские технологии опережают российские на 30 лет. Мы можем уничтожить их с помощью космических аппаратов", — утверждает American Legenda

"Именно поэтому США зависимы от российских ракет, которые доставляют американские аппараты в космос", — отвечает ему Well left.

Президент России Владимир Путин в четверг в послании к Федеральному Собранию представил новейшие виды российского вооружения, не имеющие аналогов в мире. Речь идет о ракетном комплексе "Сармат", подводных беспилотниках, крылатой ракете с ядерной энергоустановкой, авиационном ракетном комплексе "Кинжал", лазерном и гиперзвуковом оружии.

Президент рассказал о новейших, уже испытанных образцах оружия, которое позволит надолго обеспечить безопасность России. Выступление сопровождалось кадрами с новой техникой и компьютерными моделями ее работы.