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В мире

"Не дразните медведя": читатели западных СМИ о новом российском оружии

05:0602.03.2018
(обновлено: 06:54 02.03.2018)
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© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкВладимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию в ЦВЗ Манеж. 1 марта 2018Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию в ЦВЗ Манеж. 1 марта 2018
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Ведущие западные СМИ, среди которых Time, Fox News и Daily Mail, осветили послание президента России Владимира Путина к Федеральному собранию. Издания обратили особое внимание на часть выступления, посвященную новому российскому оружию, в том числе ядерному.

Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Материалы вызвали активное обсуждение среди читателей. Многим не понравился акцент, который СМИ сделали на словах Путина о новых вооружениях.

"Путин просто объявил, что у России есть современное оружие. У него нет намерений нападать на кого-либо. Это оружие для обороны против угроз западных задир", — уверен Insignificant.

"Пропаганда. У России и КНДР ядерное оружие — это, по-вашему, плохо. А у США и Великобритании ядерное оружие "для обороны". На самом деле, одно не лучше другого", — проводит параллели ItsJustAName.

Штаб-квартира Министерства обороны США. Архивное фото
CC BY-SA 2.0 / David B. Gleason / The Pentagon
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"В этом ежегодном обращении, которое я посмотрел, президент Путин подробно рассказывает о ситуации в стране, о том, что было сделано течение года в разных секторах. Все, что он говорит, информативно и сказано спокойным и объективным тоном, и в этом ничего зловещего. Он не вел бы себя так, будь у него зловещий план", — пишет Judeobscure.

"Оставить панику. Еще Обама предупреждал, что Россия застряла в 80-х", — иронизирует LibWhineCountry.

Многие призывают страны к мирному сосуществованию.

"У нас есть только один мир. Почему мы все не можем объединиться? Говорить с Россией вместо того, чтобы вводить против нее санкции. Это принесет огромные выгоды как для Великобритании, так и для России. Что не так с нашими лидерами?" — задается вопросом cantonkid1955.

Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
© AP Photo / J. Scott Applewhite, File
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"Это даже хорошо и как бы говорит западным политикам "не дразните медведя"", — пишет jhl.

Другие скептически отнеслись к новости о новых видах оружия.

"Я сомневаюсь, что это оружие существует. А если оно и есть, то походит на любое другое российское вооружение, которое взрывается при использовании. Большая часть их техники и снаряжения — мусор", — считает The End Game.

"Американские технологии опережают российские на 30 лет. Мы можем уничтожить их с помощью космических аппаратов", — утверждает American Legenda

Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию. 1 марта 2018
© РИА Новости / Алексей Никольский
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"Именно поэтому США зависимы от российских ракет, которые доставляют американские аппараты в космос", — отвечает ему Well left.

Президент России Владимир Путин в четверг в послании к Федеральному Собранию представил новейшие виды российского вооружения, не имеющие аналогов в мире. Речь идет о ракетном комплексе "Сармат", подводных беспилотниках, крылатой ракете с ядерной энергоустановкой, авиационном ракетном комплексе "Кинжал", лазерном и гиперзвуковом оружии.

Президент рассказал о новейших, уже испытанных образцах оружия, которое позволит надолго обеспечить безопасность России. Выступление сопровождалось кадрами с новой техникой и компьютерными моделями ее работы.

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В мире
Комментарии
12 пользователей оставили 12 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
АНДРЕЙ КОННИН
Радует, что несмотря на оголтелую антироссийскую пропаганду, среди граждан западных стран очень много разумно рассуждающих. А вот в правящей элите на Западе почему-то основная часть идиоты.
05:26
02.03.2018
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Рустам Рахматов
Интересный момент, благодаря интернету всё таки западному сообществу, точнее самых любознательным, всё таки находят альтернативную информацию. Таким образом интернет помогает сдерживать военную истерию. А то слишком много на западе псевдонимом экспертов по России..
05:39
02.03.2018
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