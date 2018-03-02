Экс-лидер повстанцев Колумбии перенес инфаркт

МЕХИКО, 2 мар – РИА Новости. Бывший лидер повстанческих Революционных вооруженных сил Колумбии (РВСК) Родриго Лондоньо Эчеверри по прозвищу Тимошенко перенес инфаркт и сейчас находится в больнице.

"Тимошенко помещен в клинику муниципалитета Фусагасуга (департамент Кундинамарка), предположительно,с инфарктом. Подтверждаются подозрения, которые были у его жертв: у этих людей очень плохое сердце", — написал в своем микроблоге в Twitter представитель национального комитета жертв гражданской войны Фернандо Варгас.

По данным портала Infobae, состояние Лондоньо пока стабильное.

У Тимошенко не первый раз констатируют проблемы со здоровьем. Ранее он даже проходил курс лечения на Кубе.

РВСК были созданы в 1964 году как военное крыло местной коммунистической партии для борьбы за построение "Новой Колумбии" — общества социальной справедливости и равенства. В рядах группировки состоят до 20 тысяч бойцов. Власти и повстанцы долгое время вели переговоры о мире, которые закончились подписанием мирного соглашения. В 2017 году на основе бывших повстанческих сил РВСК была официально создана политическая партия "Общая революционная альтернативная сила". Тимошенко намеревается участвовать в выборах президента Колумбии в мае этого года от данной политической силы.