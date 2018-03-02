Белый дом назвал слухами сообщения об отставке советника Трампа Макмастера

ВАШИНГТОН, 2 мар – РИА Новости. Белый дом не подтверждает информацию СМИ о готовящейся отставке советника президента США по национальной безопасности генерала Герберта Макмастера, считает эти сообщения "слухами и инсинуациями".

"Мы регулярно сталкиваемся со слухами и инсинуациями о высокопоставленных представителях администрации. Сейчас нам нечего объявить", — прокомментировал представитель Белого дома журналистам президентского пула сообщение телеканала NBC News о том, что отставка Макмастера может состояться уже в следующем месяце.

Телеканал со ссылкой на анонимные источники в администрации рассказал, что за отставку советника президента по национальной безопасности выступают глава аппарата президента Джон Келли и министр обороны Джеймс Мэттис.

СМИ отмечают ряд напряженных моментов в отношениях Трампа и Макмастера, ставших очевидными в последнее время. В сменщики Макмастеру авторы публикации прочат вице-президента автомобильной компании Ford Motor Company Стивена Бигуна, который был исполнительным секретарем Совета национальной безопасности в 2001-2003 годах при президенте Джордже Буше-старшем и помощником экс-советника по нацбезопасности Кондолизы Райс.

В случае, если уход Макмастера подтвердится, Бигун может стать третьим советником президента Дональда Трампа по национальной безопасности с момента его работы в Белом доме. Первым таким советником был генерал Майк Флинн, покинувший свой пост в феврале 2017 года после того, как стало известно о том, что он предоставил недостоверную информацию о своей встрече с тогдашним послом РФ в Вашингтоне Сергеем Кисляком вице-президенту Майку Пенсу и ФБР.